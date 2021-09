Daniel Ricciardo denkt dat Max Verstappen al zoveel races gewonnen heeft dit jaar, dat de Nederlandser hem er vast wel ergens langs gaat laten tijdens de Italiaanse Grand Prix. De voormalige Red Bull-teamgenoten vertellen bij Sky Sports F1 over de bijzondere situatie: beide heren starten samen vanaf de eerste startrij tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Dit keer zitten zij niet allebei in een blauw-gele bolide als teamgenoten. Daniel Ricciardo is zijn humor nog niet verloren.

Max and Daniel after sprint race in Italy pic.twitter.com/V67DRbVtBn — NeedForSpeedz (@ForSpeedz) September 11, 2021

Zaterdag na de sprintrace vertelde Ricciardo al trots te zijn dat hij zich nu weer aan de front van het F1-veld meldt. De Australiër beleefde een moeizaam eerste half jaar bij McLaren waarbij hij de veel jongere Lando Norris vaak niet kon bijbenen.

Tijdens de sprintrace was hij sneller dan zijn teamgenoot Lando Norris. Ricciardo scoorde een punt door als derde te finishen in de sprintrace, maar vanwege de motorstraf die Valtteri Bottas oploopt, starten Verstappen en Ricciardo naast elkaar op de eerste startrij.