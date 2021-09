George Russell verwacht zware taak bij Mercedes in 2022: "Hamilton beste coureur aller tijden"

George Russell wordt vanaf 2022 teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. Na drie seizoenen te hebben gereden bij Williams krijgt de 23-jarige Britse coureur promotie naar de voorkant van het F1-veld. Dat is zojuist bekend gemaakt door het team van Mercedes.

Russell laat weten dolgelukkig te zijn met zijn overstap van Williams naar Mercedes. "Als ik vooruitkijk naar volgend seizoen, zou ik liegen als ik zou zeggen dat ik er niet naar uitkijk. Het is een enorme kans die ik met beide handen wil grijpen, maar ik maak mij geen illusies over de omvang van de uitdaging; het wordt een steile leercurve. Valtteri heeft de lat hoog gelegd, door week in week uit consequent te presteren, overwinningen en polepositions te scoren en meerdere kampioenschapstitels te helpen winnen. Mijn doel moet zijn om het vertrouwen te belonen dat Toto, het team en het bestuur in mij hebben gesteld door ervoor te zorgen dat ik mijn rol speel in het voortzetten van dat succes en ik wil dat mijn nieuwe teamgenoten trots zijn."

Russell: "Hamilton beste coureur aller tijden"

“Natuurlijk is een van die nieuwe teamgenoten naar mijn mening de beste coureur aller tijden. Ik heb tegen Lewis opgekeken sinds ik in de skelter zat en de kans om te leren van iemand die zowel op als naast de baan een rolmodel is geworden, kan mij als coureur, professional en mens alleen maar ten goede komen. Voorlopig heb ik echter nog negen races als Williams-coureur en ik wil ervoor zorgen dat ze de beste negen zijn van mijn tijd bij het team. Dan, en alleen dan, kan ik mijn aandacht richten op 2022.”