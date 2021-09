Horner over Zandvoort: "Soort mini Suzuka"

De Formule 1 keert dit weekend terug naar Zandvoort. Max Verstappen mag zich verheugen op een race voor eigen publiek en ook zijn teambaas Christian Horner heeft er zin in.

De Britse Red Bull-teambaas laat in gesprek met Sky Sports zijn licht schijnen op het Zandvoort-weekend. Maar eerst moet Horner wat van zijn hart: "We zijn blij dat we blauwe lucht en zonneschijn zien nadat we net zijn opgedroogd van afgelopen weekend." Maar Horner heeft zeker veel zin in dit weekend: "Dit is de eerste keer dat ik in Zandvoort ben het is zeker old-skool. Het is een soort mini Suzuka, een uitdaging voor de coureurs. Een fantastische sfeer en ik denk dat we een geweldig weekend voor de boeg hebben."

De farce in België vorige week zorgt ervoor dat het voor de teams al even geleden is dat ze echt hebben geracet. Ook voor Horner is het even gissen waar ze staan: "Het is moeilijk. We hebben ondergepresteerd in Boedapest en dan vooral in de kwalificatie. We kregen daar niet alles uit de auto. En Mercedes zag er sterk uit. Het gaat fascinerend worden."