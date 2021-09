Max Verstappen: "Elk stuurfoutje wordt bestraft en dan lig je er af"

Max Verstappen maakte donderdagmiddag een wandeling met zijn engineers rondom het vernieuwde circuit van Zandvoort. De Nederlander is lovend over hoe de baan erbij ligt. Inhalen wordt wel lastig op het vernieuwde circuit van Zandvoort.

"Het rechte stuk ik denk ik net iets te kort denk ik om een ander voorbij te gaan. Dus ik denk dat we voor een spannende race chaos nodig hebben En chaos kan altijd natuurlijk. Bij een eerste keer op een nieuw circuit kan iemand zich makkelijk verremmen voor de eerste bocht. Daarom hoop ik zaterdag een goede kwalificatie te rijden en vooraan te staan bij de start. Dan heb ik daar het minste last van", zo verklaart de Nederlander tijdens de donderdagse persconferenties voorafgaande aan de F1 Heineken Dutch Grand Prix.

Goed werk verricht

Na 36 jaar van afwezigheid keert het F1-circus terug in de duinen. Het rondje bewandelen laat hij meestal achterwege, maar dit keer verkent Verstappen de baan wel met een aantal teamleden. "Voor mezelf was het niet nodig, maar de engineers wilden het graag en ik ben met hen meegegaan. Zij waren vooral nieuwsgierig naar de nieuwe kombochten die schuin aflopen. Die bochten zien er spectaculair uit en voegen echt iets toe. Ik vond de baan mooi opgeknapt en er prima bij liggen. Het circuit ziet er sowieso cool uit met al die tribunes. Er is echt ongelooflijk goed werk verricht."

Foutjes hard afgestraft op Zandvoort

Verwachtingen wil hij nog niet hard uitspreken, de Limburger wil dan ook eerst de vrijdagtrainingen afwachten. Verstappen vertelt tijdens de gezamenlijke video-interviews met de media: "Het gaat in de Formule 1 om details en de afstelling van de auto. We hebben nog niet veel informatie omdat we nog niet hebben gereden op deze baan. Dus ik ben niet echt in het voordeel omdat dit mijn thuisrace is. In feite beginnen alle teams op nul en zal in de eerste training op vrijdag meer duidelijk worden over hoe de auto reageert. Het is fysiek zwaar, maar doorgaans heb ik daar geen problemen mee. Je kunt het wel als 'old school' omschrijven. Als je een stuurfoutje maakt, word je meteen afgestraft en lig je er af."

Verstappen heeft dus als doel zijn auto op de pole position te kwalificeren in Zandvoort. De Nederlander legt nu drie WK-punten toe op WK-leider Lewis Hamilton van Mercedes.

De Britse coureur verscheen eerder vandaag geheel in oranje kleding en een oranje bril op in de paddock op Zandvoort.