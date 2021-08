Russell verbaast de wereld met tweede plek in kwalificatie België

Een mega stunt tijdens de kwalificatie van de Belgische Grand Prix. George Russell reed zijn Williams tot verbazing van iedereen naar de tweede startplaats. Hiermee was alleen Max Verstappen sneller.

Direct na de kwalificatie was de jonge Brit nog helemaal in de wolken: "Ik weet niet wat ik moet zeggen om eerlijk te zijn. Ik dacht we het top hadden gedaan om door Q1 te komen als je kijkt naar wat we gister presteerden en nu staan we hier op de eerste rij!"

Russell bedankte ook zijn team: "De jongens hebben top werk geleverd. We waren op het juiste moment op de baan. Ik had zoveel vertrouwen, ik was in een positie waar ik niks te verliezen had. We hadden de maximale motorstand tot het laatste rondje bewaard." En dat bleek dus een goede keuze van de Britse renstal.

Russell kijkt uit naar de race: "Morgen telt en we moeten daar maar goede punten gaan scoren. Als de mogelijkheid er ligt gaan we voor de koppositie." Of de Brit ook morgen een rol van betekenis gaat spelen gaan we morgen zien maar de ingrediënten liggen er voor een nieuw spektakelstuk.