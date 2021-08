'Red Bull meer in het voordeel met downforce in de regen'

Spa is altijd een interessant weekend voor de Formule 1-volger. Niet alleen het spectaculaire circuit en het onvoorspelbare weer maken het bijzonder maar ook de downforce perikelen zijn belangrijk dit weekend.

De ervaren journalist Mark Hughes laat zijn licht hierover schijnen in zijn analyse voor The Race: "De lay-out van Spa zorgt altijd voor moeilijke keuzes bij de vleugelafstellingen. En dat wordt alleen maar moeilijker als het gaat regenen. Meer downforce is belangrijk als de baan nat is."

Maar de vraag is wat dit voor de topteams betekent. Ook Hughes vraagt zich dit af en komt tot een conclusie: "Gebaseerd op de patronen die we eerder dit seizoen hebben gezien verkrijgt Mercedes meer straightline performance dan de Red Bull wanneer de vleugelafstellingen zijn teruggedraaid. Maar Red Bull verliest duidelijk minder rondetijd."

Maar welk weer is dan het handigst voor beide teams? Als je kijkt naar de conclusies van Hughes betekent dit dan het ene team veel blijer is met regen dan de het andere team. Mercedes is het team dat dat hoopt op een redelijk droge race terwijl Red Bull het liever heeft dat het regent. Als je een schijn oogje werpt op de weersverwachting kan dit betekenen dat Red Bull in het voordeel kan zijn.