Sainz voelde zich "nooit langzamer dan teamgenoot"

Carlos Sainz zegt dat hij zich nog nooit 'langzamer gevoeld heeft' dan zijn teamgenoot.

"Als je een Ferrari-contract tekent, moet je iets goed hebben gedaan in je carrière", begint Sainz aan Auto Motor und Sport. "Ik heb mij altijd gewaardeerd gevoeld door alle teams, van Toro Rosso tot Renault tot McLaren, zelfs toen ik ze verliet. Als het publiek denkt dat ik daar in de schaduw sta, vraag ik me af waarom. Het maakt niet uit tegen wie ik tot nu toe heb geracet, of het nu Max, Nico [Hulkenberg], Lando of Charles is, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik langzamer was dan zij of dat ik niet iets kon doen wat zij konden. Ik heb ze allemaal verslagen en heb ze altijd tot het uiterste gedreven. Ik zie dat als een eer. Max, Lando en Charles behoren tot de topmannen in het veld, zelfs naar mijn eigen schatting.”

"Voor niemand bang"

"Ik hou van de uitdaging om tegen hen te racen en ze hebben van mij een betere coureur gemaakt", zei hij. “Dat gaf me ook het vertrouwen dat ik het tegen iedereen op kon toen ik bij Ferrari kwam. Als ik goed in het team integreer en de auto goed afstel, hoef ik voor niemand bang te zijn."