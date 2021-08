Autosport TV-gids: Wie wordt de eerste wereldkampioen in de Formule E?

Dit weekend is de ontknoping van het wereldkampioenschap Formule E met Nyck de Vries en Robin Frijns in de hoofdrol in de strijd om de titel. Ook is Rinus 'VeeKay' van Kalmthout opnieuw in de IndyCar te bewonderen. De Ed Carpenter Racing-coureur kende een moeilijke start van de tweede seizoenshelft in Nashville vorige week en aast op revanche in Indianapolis.

De Formule E: E-Prix Berlin, Tempelhof

Dit weekend is het slotweekend van het Formule E-seizoen 2020-2021 in Berlijn op de oude luchthaven van Tempelhof. Aan de kop van het klassement staan twee Nederlanders: Nyck de Vries en Robin Frijns. Beiden kunnen de titel in de wacht slepen, maar er zijn nog meer concurrenten op de loer. Mochten één van de Nederlanders het kampioenschap binnen slepen, dan is het de eerste keer dat een Hollander een wereldkampioenschap onder de vlag van de FIA wint.

GPToday.net heeft al een uitgebreide preview beschreven met alle belangrijke info die je moet weten.



Wat is het wedstrijdschema?



Ronde 14



Vrijdag 13 augustus

VT1: 17.00 uur - 17.45 uur



Zaterdag 14 augustus

VT2: 08.00 uur - 08.30 uur

Kwalificatie 1: 10.00 - 11.00 uur

Race 1: 14.04 - 15.00



Ronde 15



Zondag 15 augustus

VT1: 08.00 uur - 08.30 uur

VT2: 09.30 uur - 10.00 uur

Kwalificatie 2: 11.30 uur - 12.30 uur

Race 2: 15.34 uur - 16.30 uur



Waar op tv? De wedstrijden zijn te volgen op Ziggo Sport en Eurosport.



IndyCar: Big Machine Spiked Coolers Grand Prix



De IndyCar vervolgt het kampioenschap voor de derde keer dit seizoen op de legendarische Indianapolis Motor Speedway en voor de tweede maal op de binnenbaan van deze racetempel. Het circuit ligt Rinus VeeKay erg goed. De Ed Carpenter Racing Coureur beleefde eerder dit jaar zijn grootste hoogtepunt uit zijn nog prille carrière door voor de allereerste keer te winnen in de IndyCar. In 2020 - in zijn debuutseizoen - werd de Hoofddorper al vijfde en derde en pakte ook nog een poleposition.

Vorig week reed de IndyCar nog in de straten van Nashville tijdens de Big Machine Music City Grand Prix. Het was een wedstrijd met volop neutralisaties en chaos. Marcus Ericsson won wonderbaarlijk de wedstrijd. De Chip Ganassi-coureur reed in de beginfase op Sebastien Bourdais, werd gelanceerd en hield alleen een kapotte vleugel er aan over. Daarnaast kreeg de Zweed voor deze actie een stop-and-go-penalty. Dankzij acht onderbrekingen, waarvan twee rode vlaggen, en wat geluk met de strategie kon Ericsson zich opwerken naar de kop van het veld en de race winnend afsluiten.

VeeKay kende een lastig weekend in Nashville. Tijdens de kwalificatie raakte de Nederlander een muurtje en werd 22ste. In de GP knokte hij met zijn nummer #21-bolide zich richting de top tien, maar bij de herstart werd de 20-jarige coureur slachtoffer van een incident vlak voor hem. Na reparaties in de pitstraat had VeeKay een grote achterstand, maar probeerde er nog het beste van te maken. Echter, dat was ijdele hoop. Uiteindelijk moest de Nederlander opgeven.

Wat is de stand?

Alex Palou behoudt de leiding met 410 punten en heeft 42 punten voorsprong op Scott Dixon. Rinus VeeKay is op de negende plaats terug te vinden met 263 punten. De volledige stand is hier terug te vinden.



Wanneer is de race op tv? De wedstrijd is zaterdag 14 augustus te zien vanaf 18.30 uur Nederlandse tijd op één van de kanalen van Ziggo Sport.