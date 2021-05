RINUS 'VEEKAY' VAN KALMTHOUT WINT SENSATIONEEL OP ROAD COURSE INDIANAPOLIS

Precies op de dag af, vijf jaar nadat Max Verstappen zijn eerste F1-race wint, schrijft Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout Nederlandse autosport-geschiedenis in de IndyCar Series. Op de road course van de Indianapolis Motor Speedway zegeviert de 20-jarige Ed Carpenter Racing-coureur voor het eerst in de allerhoogste Amerikaanse raceklasse. In zijn Chevrolet komt hij als eerste over de brickyard na 85 ronden racen: sensationeel. De Noord-Hollandse racecoureur startte de race namelijk vanaf de zevende plek.

Voormalig F1-coureur Romain Grosjean, die lang de race leidde, kon het tempo van VeeKay niet meer bijbenen en werd tweede, op vijf seconden achterstand. Grosjean startte de race als eerste nadat hij verrassend de poleposition had gepakt. De Spanjaard Alex Palou komt als derde binnen, op 15 seconden van de Noord-Hollander.

VeeKay had in zijn agenda deze datum omcirkeld. In 2020 was de Ed Carpenter Racing-coureur al zeer succesvol op deze baan. In de twee weekenden op de Brickyard scoorde de Hoofddorper poleposition en reed hij in de wedstrijden naar een derde en vijfde plaats. VeeKay hoopte voor de editie van dit jaar op het hoogste treetje te eindigen. Vanaf P7 was dat niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk zo toont de jonge Nederlander aan.

De start van de Indy GP zorgt vaak voor duw -en trekwerk. Door de lange aanloop vanaf het brede rechte stuk richting de eerste bocht, ontstaat er een trechter. Conor Daly wordt daar de dupe van na een tik van Simon Pagenaud. De teamgenoot van VeeKay komt stil te staan en ziet een goede uitgangspositie vanaf P6 in duigen vallen. Doordat Daly niet gelijk verder kan, is de eerste neutralisatie van de race een feit. Grosjean, die verrassend vanaf pole vertrok, kan als leider de wedstrijd hervatten in ronde 5 van de 85.

De Nederlander rijdt na de safety-car-periode op de zesde plek. Na 13 ronden komt de Nederlander binnen voor een pitstop en herhaalt hij de strategie die hem vorig seizoen zijn eerste podium opleverde. Zijn stop gaat niet heel soepeltjes, maar de nummer #21 verliest geen onnodige tijd.

De tactiek van VeeKay werpt direct zijn vruchten af. Scott McLaughlin en Josef Newgarden worden ingehaald en de Ed Carpenter Racing-coureur zet snaarstrakke rondentijden op de klokken en is daarmee een van de snelsten op de baan. Nadat de kop is gestopt voor een pitstop, ligt VeeKay vierde achter Palou die even daarvoor is gestopt.

Na 23 ronden in zijn tweede stint duikt de Nederlander naar binnen voor zijn tweede stop en zet hij zijn concurrenten verder onder druk. Eenmaal weer op de baan haalt de 20-jarige Hoofddorper Palou in met een gewaagde inhaalactie. Na de Spanjaard is Grosjean - die in de openingsfase lang op P1 rijdt - aan de beurt. Die kan op zijn harde band niet verdedigen. Daardoor schuift VeeKay op naar de derde positie, maar rijdt virtueel aan de leiding. In ronde 49 komt de Nederlander echt aan kop doordat de twee mannen voor hem naar binnen gaan.

De laatste stop voor VeeKay is in ronde 60: hij gaat naar een nieuw setje rode banden. De Hoofddorper blijft aan kop nadat Grosjean en Palou ook voor het laatst gestopt zijn. Vijftien ronden voor het einde is er dreiging van regen, maar dat gooit uiteindelijk geen roet in het eten. VeeKay blijft goede tijden neerzetten en Grosjean kan de Nederlander niet meer bedreigen. Daarmee schrijft de 'Rookie Of The Year 'van 2020 historie in 2021.

Door deze triomf klimt VeeKay naar de zesde positie in de rangschikking.