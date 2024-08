Toekomst Zandvoort nog onzeker: "FOM wil ons niet kwijt"

Dit weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort weer op het programma. De race is ontzettend populair, maar er is nog altijd geen nieuwe deal voor na 2025. Het is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren, maar volgens Jan Lammers wil de FOM Zandvoort niet kwijt.

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix terug op de Formule 1-kalender. De race op het iconische circuit groeide al snel uit tot één van de populairste evenementen van het seizoen. In de afgelopen jaren maakten de overvolle oranjekleurige tribunes wereldwijd veel indruk. De organisatie zorgde voor een enorm racespektakel met de focus op entertainment naast de baan en duurzaamheid.

Beslissing

Ondanks de successen van de afgelopen jaren, is de toekomst nog altijd onzeker. Het contract loopt tot en met 2025, en wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. In het Viaplay-programma Zandvoort Shakedown krijgt sportief directeur Jan Lammers de vraag wat er moet gebeuren om de Dutch GP veilig te stellen: "Het is niet vanuit armoede of noem maar op, het gaat hier om een nuchtere, zakelijke beslissing. We moeten dan gewoon even de emotie en de melancholie aan de kant schuiven. Het gaat erom dat mensen hier privérisico's moeten nemen. We zijn samen met Silverstone de enige die het zonder overheidssteun moeten doen. Als je een rollende start hebt met tientallen miljoenen is het makkelijk praten."

FOM

Het is dus nog onduidelijk hoe de toekomst van de race op het circuit van Zandvoort eruit ziet. Toch merken de aanwezigen in de Viaplay-studio op dat Lammers tussen de regels door aangeeft dat de FOM openstaat voor een nieuwe deal. De sportief directeur reageert hier op: "De FOM wil ons niet graag kwijt. We hebben een enorme voorbeeldfunctie gehad met onze insteek op duurzaamheid enzovoort. Het is een prijswinnend evenement, van dit jaar 24 evenementen. Als je daar als klein vissersdorpje als winnaar uit kan komen, dan is dat natuurlijk fantastisch."