Jan Lammers over voorbereidingen Dutch GP: "70 procent van de tribunes staat klaar"

Jan Lammers blijft erop "vertrouwen" dat Zandvoort groen licht krijgt om begin volgende maand maximaal de toeschouwers te verwelkomen tijdens de Nederlandse Formule 1 Grand Prix.

Op papier hangt voor het tweede jaar op rij een covid-achtige donkere wolk boven het evenement, waardoor de race-organisatoren wachten op een aankondiging van de overheid. Meer zal vrijdag bekend worden tijdens een persconferentie.

"Op 13 augustus zullen we veel meer weten, maar we hebben geen keus. We gaan er helemaal klaar voor zijn", vertelt de voormalig F1-coureur en sportief directeur van de Grand Prix Jan Lammers aan de NOS.

Lammers: "We kunnen op 25 augustus niet zeggen 'We hebben meer stoelen nodig'. We hebben de plicht om alle mensen met een ticket te verwelkomen en daar werken we nu aan", aldus Lammers.

"Het gaat nu om het uitvoeren van de plannen die lang geleden zijn ontwikkeld. Zo'n 70 procent van de stands staat nu. Alles ligt op schema", vult Lammers aan.

De grote vraag is echter of de regering de beperkingen versoepelt en Zandvoort toestaat om 105.000 fans per dag te verwelkomen. Zonder dat groene licht staat het hele evenement op het spel.

"We zijn ervan overtuigd dat de cijfers over het coronavirus de goede kant op gaan", zegt Lammers. "Als dit zo doorgaat, denken we dat alle sportevenementen gewoon kunnen hervatten."

Het vertrouwen van Lammers betekent dat hij trots begint te worden op wat de race-organisatoren hebben bereikt, vooral omdat het inaugurele evenement van 2020 moest worden afgelast. "Soms denk ik dat ik in Indianapolis ben met al die stands, maar het gaat heel goed. Voordat er ook maar één persoon op die tribunes staat, besef ik dat we allemaal betrokken zijn bij het grootste sportevenement in de geschiedenis van Nederland. En dat is heel bijzonder."