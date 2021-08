Guenther Steiner weert aantijgingen ome Ralf Schumacher af

Guenther Steiner heeft een berisping van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher afgeweerd.

In Hongarije had de Haas-teambaas Ralfs neef Mick Schumacher een veeg uit de pan gegeven na zijn crash tijdens de derde vrije training in de Grand Prix van Hongarije. Daardoor kon Schumacher niet deelnemen aan de kwalificatie, en zat zijn team bovendien opgescheept met hoge kosten, klaagde Steiner in de media over zijn coureur.

"Mick heeft de afgelopen races te veel ongelukken gehad", zei Steiner. "We hebben het punt bereikt waarop het te veel is."

Dat schoot bij ome Ralf Schumacher in het verkeerde keelgat. De oom van Haas-coureur Mick Schumacher zei dat hij "echt verrast" was om de kritiek van Steiner te horen. Ook vond Ralf Schumacher het nodig dat Steiner zijn excuses zou aanbieden aan de jonge Duitse coureurs, de zoon van de grote Michael Schumacher.

"Je praat niet zo tegen de media voordat je met de coureur hebt gesproken", zei Ralf Schumacher tegen Sky Deutschland.

Steiner toont echter weinig spijt om zijn uitspraken, die hij zo weer zou doen .

"Ik doe de dingen zoals ik ze doe", zegt hij tegen f1-insider.com als hem wordt gevraagd naar de berisping van Ralf Schumacher. "Ik vraag jou of Ralf niet hoe ik mijn werk moet doen. Ik doe mijn ding, op mijn manier", stelt de teambaas van Haas.

Steiner bagatelliseert ook de betekenis van zijn woorden van kritiek op Mick Schumacher. De Italiaanse teambaas benadrukt: "Ik zei alleen maar dat het te veel werd."

Steiner: "Ik zei dat er een paar keer te vaak onnodige crashes waren geweest. Maar één ding is zeker: ik leid mijn team zoals ik wil. En als je niet eerlijk bent tegen jezelf of je coureurs, zul je nooit succesvol zijn."

Steiner zegt ook dat hij blij blijft met de algemene vooruitgang van Schumacher. Ook looft hij zijn vechtlust die Schumacher toonde tijdens de tumultueuze Hongaarse Grand Prix. Schumacher vocht een aantal ronden met Max Verstappen, voordat hij de Nederlander definitief voorbij liet voor de tiende positie.

"Mick heeft laten zien waartoe hij in staat is", zei de Haas-teambaas. "Dat was de race dit jaar waar we het meest van genoten hebben aan de pitmuur."

Als Steiner wordt gevraagd om zijn coureur met de legendarische achternaaam Schumacher een cijfer te geven voor zijn eerste seizoenshelft, dan weigert Steiner dat.

"Nee, want zoiets wordt altijd verkeerd geïnterpreteerd", zo beseft Steiner.