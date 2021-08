Turkse Grand Prix in gevaar vanwege quarantaineplicht

De Turkse Grand Prix, die was opgeroepen ter vervanging van de Grand Prix van Singapore, staat op het punt van annulering volgens de laatste berichtgeving. Istanbul Park keerde in 2020 terug op de Formule 1-kalender, een race die een van de hoogtepunten van het seizoen bleek te zijn, aangezien een verbluffende comeback race van Lewis Hamilton hem de overwinning en zijn zevende wereldtitel opleverde.

Nadat de Canadese Grand Prix 2021 eerder dit jaar werd geannuleerd, werd de Turkse Grand Prix genoemd als zijn vervanger, maar dat plan werd kort daarna alweer in de prullenbak gegooid. Turkije kreeg vervolgens uitstel van betaling, de Formule 1 had een vervanger nodig voor de Grand Prix van Singapore en plant de race als ronde 16 van het seizoen op 3 oktober.

Er heerst nu echter grote twijfel over het doorgaan van de Grand Prix in Turkije. Volgens Auto Motor und Sport zouden alle Formule 1-teams die in Engeland zijn gevestigd bij hun terugkeer in quarantaine moeten, omdat Turkije op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk blijft staan, evenals Mexico.

Dat betekent dat alles 'dan tien dagen tot stilstand zou komen' en het zou een einde maken aan de plannen van de Formule 1 om twee Grands Prix te organiseren op het Circuit of the Americas, waarvan er één zal worden aangekondigd als vervanging voor Japan.

De Duitse publicatie zegt dat het logistiek niet haalbaar is om op 13 oktober uit het isolement te komen, naar Amerika te reizen en daar in het weekend een Grand Prix te rijden. Maar in plaats van de plannen om twee Amerikaanse races te organiseren te laten vallen, kan Turkije worden geschrapt. De tweede Amerikaanse Grand Prix zou dienen ter vervanging van de Japanse race.

Hoewel de Olympische Spelen momenteel in Japan plaatsvinden, heeft het land het aantal coronabesmettingen enorm zien stijgen, ook al werden toeschouwers uitgesloten van de spelen. AMuS zegt hierover: "Dan moet zo snel mogelijk worden besloten of de Japanse Grand Prix op 10 oktober in Suzuka kan plaatsvinden. Er is grote scepsis gezien de coronacijfers. Japan registreerde op 4 augustus 14.114 nieuwe infecties, volgens de Johns Hopkins University een record voor het land. De besmettingen zijn sinds de Olympische Spelen sterk gestegen, al mogen er geen toeschouwers in de stadions."