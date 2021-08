Officieel: Aston Martin formeel in beroep tegen diskwalificatie Sebastian Vettel

Het team van Aston Martin is officieel in beroep gegaan tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Hij was uit de uitslag van de Hongaarse Grand Prix geschrapt, nadat de FIA niet meer dan 0,3 liter uit de auto kon krijgen na de race. Vettel verloor zijn sensationele tweede positie, zijn punten vielen in de schoot van Lewis Hamilton.

Aston Martin kondigde al aan dat zij voornemens waren om beroep aan te tekenen, waarna zij tot vanavond de tijd hadden om ook daadwerkelijk hun beroep uit te werken. Het team heeft donderdagavond bevestigd dat zij hun bezwaar tegen de straf hebben ingediend. Het team stelt dat nog 1,74 liter brandstof in de tank zou moeten zitten.

Het reglement - beschreven in de FIA ​​Formula One Technical Regulations - dicteert dat er minimaal een liter brandstof uit de auto's moet kunnen worden bemonsterd na een gereden race.

Volgens het team suggereert de diskwalificatie dat er "opzettelijk" werd geprofiteerd van minder brandstof in de bolide, maar dat bestrijdt het team.

In een verklaring stelt het team:

Er was en is geen suggestie dat de Aston Martin Cognizant Formula One™ Team AMR21-auto van Vettel profiteerde van een prestatievoordeel van de vermeende overtreding van de regelgeving, of dat het opzettelijk was."

Het bericht stelt verder:

"Aangezien uit de gegevens van het team bleek dat er na de race meer dan 1,0 liter brandstof in de auto zat – volgens de gegevens 1,74 liter – behield het team zich onmiddellijk het recht voor om in beroep te gaan en heeft het naast de beroepsprocedure ook een recht op herziening aangevraagd, aangezien een resultaat van het hebben ontdekt van significant nieuw bewijsmateriaal dat relevant was voor de sanctie en dat niet beschikbaar was op het moment van de beslissing van de FIA-stewards."

Welk nieuwe relevant bewijs het team heeft aangedragen vermeldt het bericht niet. Wel werd eerder gesteld dat er een brandstofpomp defect zou zijn, waardoor de brandstof niet uit de auto zou kunnen worden gehaald.

Volgens de documenten van de FIA over de diskwalificatie wist technisch afgevaardigde Jo Bauer van de overkoepelende autosportbond slechts 0,3 liter brandstof uit de bolide te halen tijdens zijn controle. Ook zou er meerdere pogingen gedaan zijn waarbij het nog altijd een derde van de voorgeschreven hoeveelheid brandstof was dat men uit de tank wist te halen.

Het team vroeg Sebastian Vettel tijdens de uitloopronde van de Hongaarse Grand Prix om zijn bolide te stoppen in de derde sector. Daarna moest de Duitser te voet richting het podium waar hij zijn tweede plaats achteraf niet had horen te vieren, tenzij dit beroep van Aston Martin succesvol blijkt.

De auto werd verzegeld en in beslag genomen door de FIA.