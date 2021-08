Valtteri Bottas: "Heb niet met Toto over mijn toekomst gesproken"

Valtteri Bottas gelooft niet dat zijn fout tijdens de Hongaarse Grand Prix de beslissing van Mercedes voor 2022 zal beïnvloeden. De Fin veroorzaakte een crash waarbij meerdere auto's werden uitgeschakeld, wat leidde tot hevige discussie en boze gezichten in de paddock, met name bij Red Bull Racing.

Bottas neemt het op tegen George Russell voor de tweede Mercedes-stoel, waarbij Toto Wolff zegt dat hij in de loop van de zomervakantie een beslissing zal nemen. Daarom was het voor de twee kandidaten belangrijk om met een goed gevoel de zomerstop in te gaan.

Russell deed dat tijdens de Hongaarse Grand Prix en scoorde zijn allereerste punten voor Williams met een finish op de achtste plaats, terwijl Bottas in de eerste bocht zichzelf en andere coureurs eruit crashte. De aanzienlijke schade als gevolg van die crash bij Max Verstappen zorgde voor een slecht resultaat bij Red Bull en dus raakte de Nederlander de leiding in het kampioenschap kwijt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft echter gezegd dat de crash helemaal geen invloed zal hebben op de beslissing, de fout was 'ongelukkig met grote gevolgen'. Ook zei Wolff zondag na de race dat het een 'kleine fout' was die Bottas maakte.

Geen zorgen

Bottas zelf zegt dat hij zich geen zorgen maakt over zijn toekomst bij Mercedes. De 31-jarige coureur: "We hebben na de race niet over mijn toekomst gesproken. Ik denk niet dat één race iets zal beïnvloeden, daar geloof ik niet in. We zullen de komende weken zien wat er gebeurt."

De verwachting is dat Mercedes in Spa-Francorchamps bekend gaat maken of Bottas mag blijven of dat George Russell de kans krijgt.

Jacques Villeneuve opperde gisteren dat Lance Stroll wel eens de grote verrassing kan worden en naast Hamilton bij Mercedes kan gaan rijden.