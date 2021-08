Alex Wurz: "Inconsistente straffen komen door oneindig veel mogelijkheden"

De voorzitter van de Grand Prix Drivers Association, Alex Wurz, is van mening dat het bepalen van de exacte regels bij het inhalen een moeilijke taak is, vanwege het unieke karakter dat per coureur verschilt, en helemaal als het gaat om een incident met gevolgen.

Wurz is persoonlijk van mening dat de botsing tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen op Silverstone onder de noemer van een race-incident viel - vooral omdat de schuldige in die situatie niet duidelijk leek te zijn.

Het hoofd van de GPDA heeft regelmatig contact met de coureurs en doorloopt bepaalde situaties over hoe ze op het circuit strijden, waarbij de FIA ​​wordt betrokken bij hun gesprek om te proberen waar mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Overleg FIA en GPDA

Ondanks dat geeft Wurz toe dat er maar een bepaalde hoeveelheid werk kan worden verricht tijdens een race vanwege de vluchtigheid die plaatsvindt. Wurz zei tegen Sky Sports op de vraag of de regels voor het inhalen beter gekaderd kunnen worden: "Dat is echt een moeilijke omdat er een oneindig aantal mogelijkheden is. De GPDA zit met de FIA ​​om de tafel en doorloopt veel situaties, ongevallen en incidenten en helpt om een ​​gezamenlijk begrip te krijgen van wat wel en niet acceptabel is."

“Maar er is natuurlijk het ‘race-incident’ en naar mijn mening is dit wat er in Silverstone is gebeurd. Deze twee coureurs waren hard aan het racen en ze hadden contact en naar mijn mening was het een race-incident. Er is altijd een spectrum van percentages dat een coureur meer of minder schuld heeft, maar het komt erop neer dat het niet erg duidelijk is en daarom is het een race-incident. Als het in dit grijze gebied is, denk ik persoonlijk dat de beschrijving race-incident het beste is om te gebruiken."