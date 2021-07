'Gasly wil naar McLaren om plek van Ricciardo in te nemen'

Pierre Gasly heeft zich na zijn ontslag bij Red Bull Racing goed gerevancheerd. De Fransman scoorde vorig jaar onverwachts een overwinning tijdens de Grand Prix van Italië op het beroemde circuit van Monza, en is duidelijk de teamleider bij AlphaTauri.

Zijn prestaties vallen op want Alpine zou al vissen naar de diensten van Gasly. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageerde al meteen door te zeggen dat Gasly nergens heen gaat, waarna de topper van AlphaTauri aangaf dat Red Bull over zijn toekomst beslist.

De vraag is echter hoe lang Gasly binnen boord kan blijven bij Red Bull. Hij heeft meerdere keren aangegeven klaar te zijn voor een comeback bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen. Inmiddels lijken ook andere teams te hengelen naar Gasly's beschikbaarheid in de toekomst.

Volgens Sky F1-presentator Ted Kravitz is McLaren het volgende team dat interesse zou hebben om Gasly te contracteren. Coureur Daniel Ricciardo kent zeer tegenvallende prestaties en is in het kampioenschap in strijd met Gasly om plek 8. De Fransman hoopt tegen het einde van het jaar boven Ricciardo te staan, zo stelt Kravitz, om een kans te maken bij McLaren.

Gasly zelf heeft wel oren naar een aanbod van McLaren, zeker als Red Bull hem niet in het topstoeltje naast Verstappen wil zetten, omdat hij dan ook geen kans heeft op podiums en overwinningen.