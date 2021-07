Management Bottas heeft eerste gesprekken gevoerd met Alfa Romeo

Valtteri Bottas en zijn vertegenwoordigers Mika Hakkinen en Didier Coton hebben naar verluidt gesprekken geopend met Alfa Romeo over een stoeltje voor 2022, mocht hij door Mercedes aan de kant worden geschoven. De opties van Bottas om in de F1 op de grid te blijven zouden vrij beperkt zijn als hij het team dat hij sinds 2017 vertegenwoordigde zou verlaten, maar motorsport-total.com beweert dat zijn vertegenwoordigers al gesprekken hebben gevoerd met Alfa Romeo - wiens coureurs aan het einde allebei geen contract meer hebben van het seizoen.

Toto Wolff heeft al gezegd dat als George Russell volgend jaar in een Mercedes komt te rijden, hij de Fin zou helpen bij zijn zoektocht naar een nieuw stoeltje binnen de Formule 1.

Alfa Romeo of Williams zouden zijn meest waarschijnlijke opties zijn als hij voor volgend seizoen geen stoel zou hebben, wat mogelijk resulteert in een stoelenwissel tussen Bottas en Russell en Mercedes en Williams.

Volgens de berichtgeving is de zaakwaarnemer van Bottas in gesprek geweest met andere teams, maar bij Mercedes blijven zou de eerste keuze van de Fin zijn. Met beide Alfa-stoelen voor het grijpen volgend seizoen, heeft teambaas Frederic Vasseur de extra luxe om niet gedwongen te worden om een ​​Ferrari juniorcoureur te kiezen in een van zijn cockpits voor 2022 - wat de mogelijke line-up van het team volgend jaar verandert.