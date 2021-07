Lastige race voor Kimi Raikkonen: "Ging niet slecht tot de botsing met Perez"

Het lijkt een afscheidstournee te worden voor Kimi Raikkonen. Twintig jaar geleden debuteerde de jonge, niet spraakzame, Fin in de Formule 1 bij Sauber. Daarna reed hij voor McLaren, Ferrari, Lotus, Ferrari en inmiddels Alfa Romeo (het voormalige Sauber).

Dat laatste team lijkt ook het einde te betekenen van zijn carrière. Raikkonen lijkt niet meer de kracht te hebben die hij tot enkele jaren geleden wel had, al liet hij eerder dit jaar doorschemeren eigenlijk heel graag te willen rijden in de wagens van 2022.

Of dat nog gaat lukken is de vraag. Raikkonen wordt regelmatig door zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi verslagen en zijn races zijn ook niet al te gelukkig, al moet gezegd worden dat de Alfa Romeo-wagen zeker niet een kandidaat is om punten mee te scoren.

Weet niet wat er gebeurde

De race vandaag in Silverstone ging eigenlijk niet slecht al had Kimi een lastige middag: "Ik had een goede start en we konden best een tijd in de top tien rondrijden. De race was eigenlijk niet slecht tot ik een mooi gevecht had met Sergio Perez en we contact maakten. We reden een behoorlijk aantal bochten zij aan zij maar ineens was er geen ruimte meer."

"Ik weet eigenlijk niet goed wat er gebeurde, maar ik spinde en toen waren mijn kansen verdwenen. Uiteindelijk moest ik veel verdedigen."

"Het was een lastige middag en we missen nog altijd snelheid om mee te vechten voor de punten. Hopelijk zijn de circuits die nu komen meer in ons voordeel en zijn we competitiever."