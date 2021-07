Pechvogel Gasly ziet punten in rook opgaan na lekke band

Pierre Gasly heeft een zure nasmaak overgehouden aan de Grand Prix op Silverstone. De AlphaTauri-coureur reed een lange tijd op puntenkoers totdat in de slotfase de pechduivel langs kwam. De Fransman kreeg vijf ronden voor het einde een lekke band en moest noodgedwongen naar binnen voor een bandenwissel. Uiteindelijk eindigde Gasly op P11, op ongeveer drie seconden achter landgenoot Esteban Ocon op de tiende plek die er met het laatste puntje vandoor ging.

Gasly baalde achteraf als een stekker. "Om eerlijk te zijn, ik heb er geen woorden voor. Het is erg frustrerend om zonder punten weg te gaan."

Toch ziet de eenvoudig Grand Prix-winnaar lichtpuntjes na deze teleurstelling. "De snelheid in vrije lucht in het midden van de race was best goed, op het moment dat we door het verkeer kwamen."

Gasly heeft naast zijn teleurstelling ook ruimte om weer vooruit te kijken naar de volgende race in Hongarije. "We willen natuurlijk vechten voor betere posities. We gaan hard werken aan de gebieden waarmee we worstelden dit weekend. We hopen competitiever te zijn in Boedapest."