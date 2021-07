Lewis Hamilton oneens met straf: "Max is agressief en gaf mij geen ruimte"

Lewis Hamilton was over de boordradio duidelijk trots op zijn controversiële zege tijdens de Grand van Groot Brittanië: “Dit is zo’n trots moment voor mij,” stamelde een emotionele Hamilton en Toto Wolff zei strijdvaardig: “We zullen nooit opgeven.” Zoals altijd bij de Britse Grand Prix vierde Lewis Hamilton de zege daarna uitvoerig door over de pitmuur te klimmen en de Union Jack te zwaaien.

Hamilton was tijdens het pitinterview dan ook vooral enthousiast over de fans: “Het was zo’n zware race, maar zo’n geweldig publiek en ik ben ze zo dankbaar. Dit is een droom om het voor al deze fans te winnen, maar dit kon niet zonder het team en het geweldige werk van Valtteri.”

Lewis was het echter niet eens met de straf die hij kreeg naar aanleiding van de crash met Verstappen: “Ik heb alles gegeven en ik ben zo trots, dat we ondanks een tekort aan snelheid. Max is heel agressief, ik zat volledig naast hem en hij gaf me geen ruimte.”