Helmut Marko waarschuwt om geen fouten te maken op vrijdag

Helmut Marko denkt dat een misstap op de vrijdag van de Britse Grand Prix, komend weekend, het hele weekend zou kunnen verpesten als de sprintkwalificatie zijn debuut maakt in de F1. De Britse Grand Prix is eind deze week het toneel van de eerste sprintkwalificatie van dit seizoen in de Formule 1.

Het nieuwe format vervangt in feite de gebruikelijke kwalificatie en zal worden gebruikt om de startopstelling voor de Grand Prix van zondag te bepalen. Na één training op vrijdag nemen de coureurs deel aan een kwalificatiesessie die is opgedeeld in de gebruikelijke Q1, Q2 en Q3.

De volgorde daarvan zal de startgrid bepalen voor een korte race op zaterdagmiddag, een sprint van 100 km zonder pitstops. Het resultaat van de sprintrace op zaterdag is tevens de startopstelling van de race die op zondag wordt gereden.

Misstappen

Maar met slechts één vrije training op de vrijdag voordat de auto's in parc fermé worden gezet, waarna de teams niets meer aan de wagens mogen veranderen, is Marko op zijn hoede dat er vroeg in het weekend iets verkeerd gaat.

"Als er vrijdag iets misgaat, kan dat het hele weekend verpesten", vertelde hij aan Speedweek. “De eerste training is de enige kans om je vorm te controleren, daarna treedt het parc fermé-reglement in werking. Dat betekent dat je zaterdag pas iets kunt corrigeren in de tweede vrije training."