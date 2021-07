Fernando Alonso geniet volop sinds zijn terugkeer in de Formule 1

Sinds zijn terugkeer in de 'pincle of motorsport' geniet Fernando Alonso volop zijn het rijden in de F1.

Onlangs nam hij een nieuwe stuurbekrachtiging in gebruik, daar is de Spanjaard goed over te spreken. "Renault was geëvolueerd naar een andere stuurbekrachtiging en voorwielophanging, wat een gevoel in mijn handen gaf dat ik niet gewend ben", zei hij.

"Voor Ricciardo denk ik dat hij het tegenovergestelde doormaakt", voegde Alonso eraan toe, verwijzend naar zijn voorganger die het moeilijk heeft sinds hij naar McLaren is verhuisd.

De recente verbeteringen aan zijn auto vallen samen met een inzinking qua prestaties van Esteban Ocon die eveneens uitkomt voor Alpine. Daar waar Ocon begin dit seizoen het tempo bepaalde bij Alpine, wordt hij de laatste races zoek gereden door de Spanjaard.

"In het begin kon was hij te snel voor mij. Ik voelde mij niet op mijn gemak en dat vertraagde mij een beetje. Ik weet niet of de wijzigingen die we aan de auto hebben aangebracht samenvielen met dit slechte moment voor Ocon of dat het gewoon de natuurlijke progressie is."

