Jan Lammers: "Winnen hoef je niet uit te leggen, maar verliezen is energie slopend"

Lewis Hamilton moet weer leren om te verliezen, terwijl Max Verstappen de laatste twee maanden vooral wint in de Formule 1. Wat kan er nog mis gaan voor de titel van Max Verstappen?

GPToday legt die vraag voor aan de directeur van de Dutch Grand Prix op Zandvoort, Jan Lammers.

Jan Lammers denkt dat ze bij Red Bull en in het kamp-Verstappen niet naïef zijn: race voor race zullen zij proberen te blijven scoren, want het kan ook zomaar ineens weer anders zijn.

Lammers: "Twee keer uitvallen en twee keer winnen door Lewis Hamilton doet de zaken er weer compleet anders voor staan. Het is een technische sport. Eén keer een vleugeltje of een wielmoertje en een ditje en een datje, als er één keer iets niet goed vast zit, dan zijn dat dingen die heel snel het beeld doen veranderen. En daarin moet je gewoon realistisch zijn. So far so good, maar pas als er dingen fout zijn gegaan, weet je wat er fout is gegaan."

Alles kan zomaar veranderen

Lammers: "Ook bij Verstappen kan dat allemaal nog omdraaien. Dus er zijn gewoon dingen die je niet moet onderschatten, en ik weet zeker dat ze bij Red Bull en het kamp-Verstappen daar niet naïef over zijn. Het feit dat je dingen kunt winnen, wil nog niet zeggen dat je ze ook allemaal maar hebt. Het moet allemaal nog wel even gebeuren."

Lammers vervolgt: "Wij met het Nederlands elftal konden gewoon Europees Kampioen worden. Als je kijkt wat er allemaal op het veld staat: zij hebben prestaties en status genoeg om dat te kunnen verwachten, alleen ze deden niet wat ze konden. En vooral in een sport waarin je van de techniek afhankelijk bent, is al helemaal niets zeker. Dus ik weet zeker dat Max tracht om race voor race punten binnen te halen, pas als het zondagavond is weet je welke nummertjes de loterij hebben gewonnen."

Worstelend Mercedes

Bij Mercedes ging er de afgelopen twee maanden veel fout. Zo kreeg Lewis Hamilton er in Monaco er weer de gang niet in met de W12, terwijl er bij Bottas iets mis ging met de wielmoer die muurvast kwam te zitten tijdens zijn pitstop.

Na die race kwam Lewis Hamilton met een opmerkelijke uitspraak: Niet zozeer hijzelf, maar het team had veel te leren. De teambaas Toto Wolff suggereerde zelfs dat Bottas op de verkeerde plek was gestopt: het jij-bakken was begonnen, schuld werd afgeschoven en men zocht binnen het team naar zondebokken, terwijl de afgelopen zeven jaar het team zo harmonieus alles gezamenlijk won.

"Verliezen is energie slopend"

Sportpsycholoog Toon Damen, bekend van het boek Kopsterk, denkt dat er hommeles is binnen Mercedes.

"Het lijkt alsof zij geïntimideerd zijn door Verstappen. Tegelijk zegt Verstappen vooral 'wij moeten samenwerken en wij leren samen als team'. Verstappen lijkt zich veel meer lerend op te stellen", zo analyseert Damen in gesprek met GPToday. Wat vind jij van zo'n analyse, Jan?

Jan Lammers: "Wat ik nog belangrijker vind is het verschil tussen winnen en verliezen. Winnen hoef je niet uit te leggen, maar verliezen is energie slopend. Winnen hoef je niet uit te leggen, maar verliezen moet je constant uitleggen. Je moet je steeds verantwoorden aan sponsors, teamgenoten, familie over wat er dan mis is gegaan.

Lammers vervolgt: "Verliezen kost dus veel meer energie, tijd en aandacht. Het is zó energie slopend voor Hamilton als hij iedere keer moet uitleggen waarom hij niet meer zoveel wint dan voorheen. Bij Mercedes in de boardroom zitten steeds mensen die moeten uitleggen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Terwijl als Verstappen wint, dan krijgt hij felicitaties en hoeft hij alleen maar te zeggen: 'dank je wel'."