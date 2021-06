Tijdens de eerste ronde zijn er al veel schadeclaims binnengekomen. Dit keer was het te doen in het midden van het veld, met Lewis Hamilton die schade meldde als enige vooraan in het veld.

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft zijn voorvleugel kapot gereden. Hij reed tegen de band aan van Pierre Gasly. De Monegask moest zijn voorvleugel laten vervangen, terwijl Pierre Gasly niet meer verder kon racen. Zijn lekke band zorgde voor een kapotte ophanging. Nicholas Latifi kreeg ook een lekke band in de eerste ronde.