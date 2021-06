"Williams staat nog altijd in de schaduw van de dood van Aryton Senna"

"We gaan het helemaal anders doen", is een vaak gehoorde term zodra een nieuwe manager zich ingewerkt heeft in een bedrijf. Bij het Formule 1-team van Williams is dat niet anders.

Het Williams F1-team moet totaal binnenstebuiten worden gekeerd en alles moet opnieuw worden opgebouwd voordat het weer serieus kan meestrijden in de Formule 1.

Dat zegt de nieuwe technisch directeur Francois-Xavier Demaison. 'FX' werd in maart aangesteld door de nieuwe teambaas en Jost Capito. Hij kent 'FX' nog uit zijn tijd als collega bij Volkswagen en haalde hem binnen bij Williams.

Sinds hij aan het werk is, heeft Demaison zich verdiept in de huidige activiteiten van Williams. Het Franse Auto Hebdo schrijft nu dat Demaison zegt: "Williams kan niet op dezelfde manier blijven functioneren."

Vorig jaar verliet de familie Williams de Formule 1 en verkocht het team aan het onbekende Dorilton Capital. Zij zijn een in New York gevestigd particuliere investeringsmaatschappij.

Demaison heeft nu vanuit technisch oogpunt de zware taak om te voorkomen dat Williams ook in de toekomst nog langer moet racen vanaf de laatste plaatsen op de startgrid.

"Focus op efficientie"

"In Grove zijn veel mensen die al heel lang samenwerken. Alles is om hen heen gebouwd. Als iemand die van buitenaf is gekomen, was het voor mij gemakkelijk om de gaten op te vullen met een focus op efficiëntie. Zonder het verleden uit te wissen, is er veel te veranderen."

Hij vervolgt: "Wij doen al 20 jaar hetzelfde en dat moet veranderen. Wat 20 jaar geleden werkte, werkt niet meer, vooral in de Formule 1", voegde Demaison eraan toe.

Formule 1 ontwikkelt sneller dan Williams F1-team

"Het grote probleem is dat Williams niet in hetzelfde tempo is geëvolueerd als de Formule 1. De sport is erg complex geworden, maar het lijkt erop dat sommige mensen die complexiteit gebruiken om elkaar te beschermen. Voor hen is het een grote cultuurverandering", benadrukte hij.

"Ervaring is belangrijk en kan niet worden gekocht, maar moet toch verstandig worden gebruikt. In veel opzichten denk ik dat Williams nog steeds in de schaduw staat van de dood van Ayrton Senna."

Bij besluit vertelt Demaison: "In Grove moet een auto veilig zijn voordat hij snel kan zijn, maar het moet eigenlijk allebei zijn."