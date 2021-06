Lewis Hamilton onderhandelt contract met Mercedes: "Valtteri Bottas fantastische teamgenoot, waarom veranderen?"

Goed nieuws voor Valtteri Bottas, zo lijkt het. Lewis Hamilton zegt dat de conrtractbesprekingen met Mercedes zijn begonnen. Terloops laat Hamilton weten dat zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas een "fantastische" teamgenoot is: De Brits zevenvoudig wereldkampioen ziet "geen reden om dat te veranderen."

Na de demonstraties van de beweging Black Lives Matter naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten in 2020, kreeg zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton binnen zijn team al veel voor elkaar. Zo werd de Mercedes-bolide zwart geverfd: met die kleurstelling rijdt het team tot op de dag van vandaag nog rond, terwijl het team traditioneel gezien altijd heeft gereden met de bekende zilveren kleurstelling.

Valtteri Bottas heeft dus misschien wel de best denkbare pleitbezorger achter zich staan binnen het team van Mercedes. Dat ziet er dus veelbelovend uit voor de Finse Bottas, die de laatste maanden niet anders hoort en leest dan dat het niet lang kan duren voordat hij vervangen zal worden door de jongere George Russell, die nu nog voor Williams rijdt.

Zowel de contacten van Hamilton als Bottas bij Mercedes lopen eind dit seizoen af. Bottas meldde twee weken geleden nog dat de gesprekken voor zijn contract op zn vroegst pas zullen beginnen na de huidige 'triple header'. Hij dacht dat het team en hijzelf tot en met de Oostenrijkse Grand Prix sowieso nog veel te druk zijn met het weer op snelheid krijgen van de auto en de strijd om het kampioenschap, aldus Bottas.

Ondertussen zit Lewis Hamilton allang met Wolff aan de onderhandelingstafel, zo blijkt uit Hamiltons' woorden tijdens de donderdagse persmomenten voorafgaande aan de Grand Prix van Stiermarken.

Lewis Hamilton vertelt in aanloop naar het raceweekend dat de gesprekken over verlening van het contract bij Mercedes inderdaad zijn begonnen. De Brit wil en kan er uiteraard niet al te veel over kwijt, maar hij zegt volgens persbureau REUTERS wel dat de gesprekken positief zijn.

Nadat de deal vorig jaar, mede vanwege covid, erg laat van de grond kwam, werd er voor slechts één jaar bij getekend. Zowel Hamilton als Toto Wolff gaven begin dit jaar al aan dat hun doel was om de toekomst nu eerder te hebben vastgelegd op papier, beide heren wilden proberen voor de zomerstop de hand richting het papier te hebben bewogen, werd begin dit seizoen gezegd. .

Het is algemeen aangenomen dat George Russell grote kans zou maken als Mercedes-pupil om de Finse Valtteri Bottas te vervangen bij Mercedes. Nu Hamilton de langs breekt voor Bottas, is het maar de vraag hoe groot het gesprekpunt 'Bottas' gaat zijn aan die onderhandelingstafel.

Lewis Hamilton breekt een lans voor de Finse Bottas, die dit jaar een bijzonder moeizame seizoensstrat beleeft bij Mercedes. Zo kreeg Bottas van Toto Wolff onterecht de schuld voor zijn mislukte pitstop in Monaco. Bottas viel met veel pech uit tweede positie uit de race, nadat een wielmoer was dolgedraaid door zijn monteurs. In Imola werd Bottas uit de race gecrasht door notabene George Russell.

Lewis Hamilton prijst Bottas, die sinds 2017 vooral een trouwe teamgenoot voor Hamilton was en zonder al teveel botsing der ego's veelal in dienst reed van Hamilton's kampioenschappen.

Het lijkt alsof Bottas dit jaar anders in de wedstrijd zit, zo ging hij in Spanje niet zomaar aan de kant voor Hamilton, maar bood hij meer tegenstand. Tijdens de Franse Grand Prix van afgelopen weekend schreeuwde Bottas het uit via de teamradio, zoals hij nog niet eerder vertoonde: "Waarom luistert er nu nooit eens iemand naar mij? Ik zei toch dat dit een twee-stopper zou moeten worden." Bottas was gefrustreerd dat hij zijn gelijk kreeg, maar het team toch vooral luisterde naar Hamilton.

Na 'de schreeuw van Bottas' bleef het vrijwel volledig stil op het radiokanaal tussen Bottas en zijn team, ook nadat hij de streep passeerde werd alleen het hoognodige gecommuniceerd.

Lewis Hamilton zegt nu tegen verslaggevers dat er geen sprake is van ellende binnen het team. REUTERS citeert de woorden van Hamilton: "Die perceptie is volkomen onjuist. Wij hebben een goede relatie met het team en er zijn geen problemen."

Hamilton vervolgt: "Dat soort situaties is normaal. Wat ons als team zo ver heeft gebracht, is altijd direct zijn en altijd eerlijk zijn over je gevoelens en als je voelt dat er ruimte is voor verbetering. Het is dus niets nieuws en alles is goed."

Bottas staat momenteel vijfde in de WK- lijst voor coureurs: hij scoorde de helft van het aantal punten dat Lewis wist te pakken tot nu toe in 2021 en wist drie races op zijn naam te schrijven. Voor het eerst in jaren reist Mercedes naar circuits in de wetenschap dat zij niet bovenaan de WK-stand staan, Mercedes komt 36 WK-punten tekort op Red Bull Racing. Lewis Hamilton staat tweede op 12 punten achterstand van Max Verstappen.

Wat vinden jullie: Gaat Bottas zijn plaatje behouden omdat hij een goede advocaat lijkt te hebben in Lewis Hamilton?