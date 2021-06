Gasly was onzeker of hij de finish zou halen

Pierre Gasly liet dit weekend weer een goede indruk achter door de derde plaats te pakken tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De Fransman zit dit jaar lekker in zijn vel en weet op de juiste momenten op te vallen.

De AlphaTauri-coureur start vaak in het middenveld, maar in Bakoe is daar verandering in gekomen. Met het uitvallen van Max Verstappen door een crash en de fout van Lewis Hamilton schoof hij op naar de voorkant van het veld.

Gasly liet die kans niet onbenut, hoewel het anders had kunnen aflopen, vertelde hij op de persconferentie. "We hadden een motorprobleem, dus we verloren behoorlijk wat vermogen op de rechte stukken. Seb slaagde erin om ons in het midden van de race te passeren en ik wist dat de laatste twee ronden erg moeilijk zouden worden met Charles die achter me reed met zijn Ferrari. Ik heb alles geprobeerd om die derde plek te behouden, onder andere door heel laat te remmen."

"Ik wist niet zeker of ik de auto over de finish kon rijden, want we verloren echt veel vermogen, maar ik moest ervoor gaan. Ik wilde echt dat podium en het voelt echt ongelooflijk na zo'n goed weekend", voegde Gasly eraan toe.