FIA belooft oplossing voor 'gevaarlijke' 2026-regels

Autosportfederatie FIA onthulde eerder deze maand de technische regels voor 2026. Er werd lang gewacht op deze regels, maar er ontstonden direct zorgen. Meerdere coureurs vrezen voor een te gevaarlijke topsnelheid, maar volgens de FIA komt dat helemaal goed.

De motorregels voor 2026 waren al langer bekend, maar de FIA trok voorafgaand het Canadese raceweekend ook het doek van de technische regels. Vlak na de bekendmaking van de regels was er direct veel kritiek, onder meer van Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell. Russell en zijn collega's wezen naar mogelijke hoge topsnelheden. Dit kan dan weer voor enorm gevaarlijke situaties gaan volgen bij bijvoorbeeld een harde crash.

Bij de FIA maken ze zich hier helemaal geen zorgen over. Technisch directeur Jan Monchaux heeft zich bezig gehouden met de regels en bij Motorsport.com doet hij de topsnelheid-kritiek van de hand: "We zijn ons hiervan bewust en we willen graag benadrukken dat we ervoor zullen zorgen dat de snelheden niet op een niveau komen waarop ze een veiligheidsrisico vormen." Volgens Monchaux wijst hiervoor naar het nieuwe systeem van de X-modus: "We kunnen daar beginnen en bijvoorbeeld verbieden dat de achtervleugel op sommige rechte stukken afvlakt of we kunnen specificeren hoe ver de achtervleugel open kan. Op die manier regelen we de topsnelheid."