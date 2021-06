Pirelli: "Ook een snee bij Hamilton gevonden"

Lance Stroll en Max Verstappen crashten gisteren op vrijwel identieke wijze uit de Grand Prix van Azerbeidzjan, enkele honderden meters bij elkaar vandaag op het rechte stuk richting startfinish. Beide coureurs hadden te maken met een klapband linksachter, reden om aan te nemen dat er iets mis is met de banden van Pirelli.

Het is bovendien niet de eerste keer dat de Italiaanse banden bezwijken op een specifiek circuit, bij meerdere wagens. Pirelli heeft vaak de lezing dat na grondig onderzoek de banden zijn geklapt vanwege troep op het circuit.

Verstappen zei bij Ziggo dat hij al wist wat Pirelli ging verklaren: "Ze zullen wel weer zeggen dat het komt door brokstukken of troep op het circuit. Je weet van tevoren dat ze dit gaan zeggen."

De Red Bull-coureur lijkt daarin gelijk te krijgen, want Pirelli heeft na de race verklaard dat ook Lewis Hamilton is ontsnapt aan een crash.

Tegenover Sky onthulde Pirelli-baas Mario Isola: "We hebben de Mercedes van Lewis Hamilton bekeken en ook bij hem is een snee gevonden in de band linksachter. Die is veroorzaakt door troep op de baan, vermoedelijk brokstukken."

Pirelli speculeert hierbij dat de brokstukken van de crash van Lance Stroll of Max Verstappen niet goed zijn opgeruimd door de marshalls.