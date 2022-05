"Dat ik dit als commentator mee mag maken, Ik lul niet meer..."

Olav Mol kreeg net als heel veel sportliefhebbers in Nederland een brok in de keel bij de sensationele overwinning van Max Verstappen in 2016 op het circuit van Barcelona. Van gekkigheid wist de verslaggever, en waarschijnlijk half Nederland, niet meer wat hij moest zeggen, want een Hollandse F1-overwinnaar kwam alleen in de stoutste dromen voor.



Jos Verstappen, vader van, was de laatste troef die in de jaren '90 serieus meedeed om punten en prijzen in de koningsklasse. Robert Doornbos, Giedo van den Garde en Christijan Albers deden in het nieuwe millenium voor spek en bonen bij achterhoedeteams, ingekocht dankzij een zak vol met miljoenen. Formule 1 was een hele lange periode niet meer dan een voetnoot binnen de Nederlandse sportmedia. Echter, dankzij de stormachtige opmars van Verstappen junior kwam daar verandering in.



De impact van de eerste Nederlandse Grand Prix-winst in de Formule 1 is nog steeds zichtbaar. Dankzij Verstappen wordt de sport in Nederland volop gedragen en niet weggezet als 'Dinky Toys' die alleen maar milieuvervuilende en oorverdovende rondjes rijden. Tribunes over de gehele wereld zijn gevuld met oranje Max-fanaten. Maar de terugkeer van de Dutch Grand Prix na meer dan 35 jaar afwezigheid, zegt eigenlijk alles wat Verstappen heeft teweeggebracht.



Daarom moet dit iconische sportmoment op die bewuste 15 mei gekoesterd worden. Elk jaar weer. Dat Verstappen dankzij twee botsende Mercedessen won en door een alternatieve strategie, komt later wel aan de orde.



Hieronder de beelden met het Yo-Hee-Yo-Ho-commentaar van Olav Mol.