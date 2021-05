Keiharde feitjes rondom de Formule 1 Grand Prix van Monaco

Wij zijn, zoals u van GPToday gewend bent, doorgaans van de feiten, u gaat over de meningen. Voorts een aantal vaststaande feiten over de Grand Prix van Monaco die dit weekend wordt verreden in het prinsdom.

De Grand Prix van Monaco is de vijfde Grand Prix dit seizoen. Een ronde op de baan heeft de lengte van 3,337 kilometer. De race wordt verreden over 78 ronden en heeft een totale lengte van 260.286 kilometer.

In 2020 was er geen Grand Prix in de straten van Monte Carlo vanwege de lockdown en de covid pandemie.

Verstappen

Het ronde record is in handen van Max Verstappen en staat op één minuut en 14,260 seconden. Verstappen reed die tijd in zijn Red Bull in 2018.

De Grand Prix van zondag is de 67ste race die meetelt in de geschiedenis van het wereldkampioenschap Formule 1 en het is de 78ste Grand Prix die er in het prinsdom wordt verreden sinds 1929. Vorig jaar werd de race dus afgeblazen, de voor-na-laatste annulering van de race was in 1954.

Senna

Het record van de meeste overwinningen in Monaco is in handen van Ayrton Senna, hij wist liefst zes maal als eerste over de lijn te komen, waarvan vijf overwinningen in een rij voor McLaren tussen 1989 en 1993.

Volgens statistieken is het uitrukken van de safetycar erg waarschijnlijk. Lewis Hamilton won vanaf poleposition de laatste editie van de Grand Prix in 2019. Het was voor hem zijn derde overwinning in Monaco.

Panis

Ferrari won negen keer in de straten va Monaco. In 1996 won Olivier Panis vanaf de veertiende startplaats, tot de dag van vandaag is er nog nooit een winnaar in Monaco verder naar achteren dan dat gestart.

Het is maar tien keer voorgekomen sinds 1950 dat een coureur won die niet was gestart vanaf een van de eerste drie startplaatsen.

Winnaars

Zondag verschijnen er maar liefst vijf Monaco-winnaars aan de start, namelijk: Kimi Raikkonen (won in 2005), Fernando Alonso (won in 2006 en 2007), Lewis Hamilton (won in 2008, 2016 en 2019), Sebastian Vettel (won in 2011 en 2017) en Daniel Ricciardo (won in 2018).

Charles Leclerc kan de eerste Monegask zijn die punten scoort op eigen grond sinds Louis Chiron als derde wist te finishen in 1950.

Lewis Hamilton heeft tot dusver 98 raceoverwinningen op zijn naam staan in de Formule 1. Daarvan waren er 77 in dienst van mercedes, een score uit 270 starts. Hij stond 169 keer op het podium tot nu toe.

Het team van Williams zal wellicht een taart aanschaffen (zie hier de enige aanname) want (en dat is een feit) het team viert hun 750ste Grand Prix-start dit weekend in Monaco.

Welke feiten zullen er dit weekend veranderen?