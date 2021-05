Daniel Ricciardo stelt zichzelf teleur tijdens vrije trainingen in Monte Carlo

Daniel Ricciardo kon dit jaar nog geen potten breken in Monte Carlo. De winnaar van de Grand Prix van Monaco van 2018 wist het tempo van teamgenoot Lando Norris nog niet bij te benen.

In een Red Bull was Ricciardo twee keer de snelste tijdens een kwalificatie, maar in de McLaren kan de Australiër nog niet op snelheid komen. Tot twee keer toe was hij vijftiende tijdens de eerste vrije trainingen op donderdag. In zijn McLaren wist Ricciardo alleen voor Haas en Williams te blijven. De onfortuinlijke Yuki Tsunoda maakte een foutje en eindigde als laatste in de tweede vrije training.

Ricciardo's teamgenoot Lando Norris wist 's ochtends de zevende tijd te rijden, tijdens de tweede training werd de Brit - die deze week zijn contract bij McLaren met twee jaar verlengde- zesde.

Gevoel dat het juist goed ging

Ricciardo blikt terug op de eerste dag in Monaco: "Ik had het gevoel dat ik vertrouwen had, het kwam er alleen niet uit in een rondetijd." Tijdens de laatste Grand Prix in Spanje finishte Ricciardo als zesde.

Hij vervolgt: "En natuurlijk is dit best frustrerend vanachter het stuur want ik kwam over de lijn en ik dacht: 'Yeah, dit is vast een goede ronde' maar zij vertelden dat ik eerst op P12, toen P15 en op een gegeven moment zelfs P17 stond."

Frustratie

"Dat is dus frustrerend, want dan zit je er ver vanaf en dan moet je nog veel tijd zien te vinden. Gelukkig hebben we de hele vrijdag vrij, nu is het dus zaak om uit te vogelen waar ik al die tijd laat liggen."

Ricciardo moet toezien hoe Norris wel de hele dag in de top-zeven rond reed, hij geeft toe dat hij nog moet wennen aan zijn nieuwe auto, terwijl Norris al sinds 2019 in een McLaren rijdt.

Rijstijl aanpassen aan de auto

"Het zit 'm denk ik vooral in de ingang van de bochten en de auto en de balans. Ik zal niet liegen, het is heel gevoelig en dat is waarschijnlijk het meest frusterend: het voelt alsof ik een bepaalde rijstijl moet hebben om het te besturen. Als je dat dan niet goed voor elkaar hebt, dan is het zoals nu en ben je niet snel. Het is dus een beetje dat ik nog altijd mijn hoofd in de goede richting moet zien te krijgen."

Ricciardo weet waar hij kan verbeteren, namelijk vooral in het tweede deel van het stratencircuit. "De tweede sector was mijn zwakste en dat is vooral bij bochten vijf en zes: allemaal lage snelheid-bochten eigenlijk."

Tegen een zak slaan

Samenvattend vertelt Ricciardo: "Ik zou zeggen dat het een beetje een verrassing was waarom ik zoveel verlies daar. Ik zal in de data duiken en het proberen helder te krijgen. Zoals ik zei: gelukkig hebben we een dagje vrij dus ik heb wat huiswerk te doen, ik zal wat tegen een zak gaan slaan (boxen, red.) en weer naar buiten komen op zaterdag."