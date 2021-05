Kimi Raikkonen heeft zin in Grand Prix van Monaco

Kimi Raikkonen heeft zin om morgen plaats te nemen achter het stuur van zijn Alfa Romeo om los te gaan in de straten van Monte Carlo.

Kimi Raikkonen: "Monaco is een uitdagend circuit voor coureurs, zelfs als alles zich wat op de achtergrond afspeelt ons niet erg raakt. Als je in de cockpit zit is het echter heel erg een weekend zoals alle anderen."

Vertrouwen in de auto en in jezelf

De ijskoude Fin vervolgt: "Je hebt hier vertrouwen nodig om een goede ronde te kunnen rijden: je moet je auto vertrouwen en geloof hebben in jezelf. Daarbij moet je elke centimeter van het circuit gebruiken tot aan de muur."

Geen foutjes

De Finse oud-wereldkampioen weet dat er geen ruimte is voor falen in de straten van het prinsdom. "Het is makkelijk om foutjes te maken en zelfs een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Tegelijkertijd geeft ons dat kansen omdat er veel dingen kunnen gebeuren die de pikorde op zondag op kan schudden", aldus de snelle Finse coureur.