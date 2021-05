Techniek: Wat doet Aston Martin om de AMR21 te verbeteren?

Aston Martin heeft een tegenvallende start van het seizoen 2021 achter de rug. Het Britse merk is na meer dan zestig jaar afwezigheid terug in de Formule 1 als naamgever van een eigen team, maar de prestaties kunnen vooralsnog niet tippen aan die van voorganger Racing Point in 2020. Waar ligt dat aan en wat doet Aston Martin om de AMR21 te verbeteren?

De Britse renstal introduceerde in Imola al nieuwe side-pods en een andere motorkap. In Portimao kwamen daar een verbeterde diffuser, aangepaste vloer en nieuwe turning vanes bij. Volgens een schatting van Formula1.com zouden die verbeteringen Aston Martin een tijdwinst van vijf tienden hebben opgeleverd, maar doordat Alpine, McLaren en Ferrari in dezelfde periode stappen hebben gezet boekte Aston Martin nauwelijks progressie.

Het team kampt vooral met problemen met de luchtstroom richting de diffuser. Met hun concept met een lage rake - de hellingshoek van de wagen ten opzichte van het wegdek - is Aston Martin zwaarder getroffen door de deze winter doorgevoerde reglementswijzigingen dan de teams met een auto met een hoge rake. Het probleem schuilt vooral in de verstorende luchtstromen aan de binnenkant van de achterwielen.

De winglets boven de brake ducts zijn gekortwiekt en de lengte van de buitenste strakes van de diffuser is gehalveerd, waardoor het voor de teams lastiger is om de luchtstroom aan de binnenkant van het achterwiel geen storende factor voor de luchtstroom richting de diffuser te laten zijn. Bij een hoge rake is dat minder een issue, omdat de vloer al omhoog loopt richting de brake ducts van de achterwielen.

Oplossingen

Aston Martin pakt de problemen op twee fronten aan. De nieuwe side-pods bevatten meer bolling en lopen minder extreem af richting de achterkant van de wagen, om de luchtstroom meer geleidelijk richting de achterkant van de auto te laten vloeien. Op die manier probeert de Britse renstal de luchtstromen richting de diffuser en de winglets bij de brake ducts voor de achterwielen meer met elkaar op één lijn te brengen.

Daarnaast tracht het team met de nieuwe vloer, een Z-vloer, de luchtstromen onder de auto af te schermen voor de luchtstromen langs en over de bolide. Bij Aston Martin loopt het achterste gedeelte van de vloer vrij recht richting de achterkant van de wagen, parallel aan de buitenste strakes van de diffuser. Bij andere teams is die overgang minder rigoureus, minder gehoekt. Met inkepingen aan de zijkant van de vloer creëert Aston Martin, net als de overige renstallen met een Z-vloer, vortexen om de onderkant van de auto af te sluiten voor verstorende rijwind van de zijkant of van boven.