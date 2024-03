Coulthard kritisch: "Hamilton zit mentaal al bij Ferrari"

Lewis Hamilton is niet op de gewenste manier aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat slechts negende in het wereldkampioenschap met acht WK-punten. David Coulthard stelt dat Hamilton al met zijn hoofd bij het team van Ferrari zit.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Dit jaar rijdt hij dus nog gewoon voor Mercedes, maar vooralsnog gaat dat niet naar wens. Hij worstelde in de eerste twee races van het jaar met zijn auto en hij heeft een flinke achterstand op zijn teamgenoot George Russell. Hamilton staat slechts negende in het wereldkampioenschap, terwijl Russell op de vierde plaats staat.

Oud-coureur David Coulthard denkt te weten waarom Hamilton momenteel zo aan het worstelen is. Volgens de Schot is Hamilton nog totaal niet één met zijn huidige auto. In gesprek met zijn werkgever Channel 4 spreekt Coulthard zich uit: "Je kan het zien, omdat George op dit moment de baas is qua rondetijden en je ziet ook dat Lewis achterloopt. We weten natuurlijk wel dat wanneer hij beter weet te presteren, hij dan meer gaat leveren. Het lijkt er nu simpelweg op dat hij door zijn beslissing om naar Ferrari over te stappen, mentaal al daar zit."