Waar Yuki Tsunoda, de nieuwe rookie van AlphaTauri, in de media als zo'n vredelievend persoon overkomt, heeft de jonge Japanner in de auto over de boordradio wat meer weg van een heethoofd. Zo is hij al vaak op de broadcast verschenen terwijl hij flink aan het schelden was, en was ook niet vies van andere coureurs uitschelden uit frustratie.

Vandaag was het ook weer raak; Yuki Tsunoda verscheen geïrriteerd op de boordradio, maar zijn engineer was hier niet van gediend. Hij vertelde hem al gauw dat Yuki even moest dimmen, luister hieronder mee!