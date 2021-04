Honda tevreden na eerste dag in Portugal: "Beste vrijdag tot nu toe"

De vrijdagtrainingen zitten erop en de eerste reacties zijn door de coureurs en teams gegeven. Zo vertelde Max Verstappen het een lastige vrijdag te vinden, vanwege het gladde asfalt - net als vorig jaar. De coureurs die met een Honda-motor reden maakten nu misschien minder indruk dan de vorige twee weekenden, bij de Japanse fabrikant spreken ze echter van een foutloze dag.

Een terugblik op de vrijdag zegt Toyoharu Tanabe: "Dit was tot nu toe onze beste vrijdag van het seizoen. Alle vier onze coureurs hebben een respectabel aantal ronden gereden, zonder echte problemen en we hebben veel nuttige informatie verzameld."

Volgens Tanabe is het verzamelen van data op het circuit in de Algarve belangrijker dan normaal, omdat de teams zo weinig hebben gereden. De Formule 1 was hier ook een half jaar geleden maar volgens de Japanner is er sindsdien een aantal dingen veranderd. Hij bedoelt hiermee vooral het asfalt. Vorig jaar was hij splinternieuw waardoor er een groot gebrek aan grip was voor de coureurs.

Ook vandaag waren er veel klachten over het gebrek aan grip, maar Honda wil graag zelf dingen uitzoeken om zo morgen beter voor de dag te komen: "We zullen nu elk aspect van onze prestatie analyseren om onze instellingen voor de kwalificatie en de race te optimaliseren", zei Tanabe.

Red Bull-coureur Max Verstappen reed twee maal de tweede tijd, Sergio Perez de derde en de tiende tijd. Voor Pierre Gasly was de zesde en de elfde tijd het maximale, teamgenoot Yuki Tsunoda kwam de dertiende en veertiende positie.