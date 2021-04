Pierre Gasly sluit overstap naar een ander Formule 1-team niet uit

Pierre Gasly komt momenteel uit voor Scuderia AlphaTauri en behoort zodoende tot het Red Bull-kamp, maar als hij geen perspectief ziet om zich te verbeteren zal hij niet aarzelen om zijn heil elders te zoeken. Dat verklaarde de 25-jarige Fransman in de aanloop naar de Portugese Grand Prix in Portimao.

Gasly kreeg in 2019 de kans om zich te bewijzen bij hoofdmacht Red Bull Racing, maar hij wist het niet te bolwerken aan de zijde van Max Verstappen. Halverwege het seizoen werd hij teruggezet naar het opleidingsteam, dat toen nog Scuderia Toro Rosso heette. Recent zei hij dat hij zich bij Red Bull Racing nooit echt gesteund voelde.

De Fransman is desalniettemin nog onverminderd ambitieus. Mocht hij binnen Red Bull niet de kans krijgen om die ambities te verwezenlijken, dan zal hij zijn geluk ergens anders moeten beproeven. Gasly: "Ik hoop dat we eruit komen met Red Bull, want ik heb aan Red Bull te danken dat ik in de Formule 1 rij en daar ben ik dankbaar voor."

"Ik sta onder contract bij Red Bull en als zij met mij willen blijven werken, blijf ik hier. Zo niet, dan zijn er andere opties. Mijn persoonlijke doel is tot de top van de Formule 1 te behoren en voor de titel te vechten. Op dit moment is het zaak om me volledig op het racen te richten en goed te presteren. Dan merken we later wel hoe het zich verder ontvouwt", aldus de AlphaTauri-coureur.

Gasly is reeds in verband gebracht met een mogelijke transfer naar het team van Alpine.