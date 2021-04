Jean-Eric Vergne: "De Formule E kan de Formule 1 nooit vervangen"

De Formule E kan niet tippen aan de Formule 1 en de elektrische klasse zal de koningsklasse van de autosport nooit van de troon stoten. Die uitspraak deed Jean-Eric Vergne tegenover El Mundo Deportivo. Vergne heeft in het verleden zelf in de Formule 1 gereden en is nu al een aantal jaar actief in de Formule E.

De elektrificatie van de samenleving sluit aan bij de Formule E, maar de elektrische klasse zal de Formule 1 nimmer kunnen verdringen. Vergne: "De Formule 1 blijft de Formule 1, geen enkele klasse kan daaraan tippen. Met het DNA en de rijke historie die de Formule 1 heeft, daar kan geen enkele andere serie tegenop. De Formule 1 zal er altijd zijn."

"De Formule 1 moet zijn best doen om zo groot mogelijk te blijven. Ik denk niet dat de Formule E de Formule 1 ooit kan vervangen. Maar wie weet? Als je tien jaar geleden over een elektrische raceklasse was begonnen, hadden ze je ook uitgelachen. Ik ben onder de indruk van wat de Formule E in korte periode heeft neergezet en ben benieuwd hoe de toekomst van deze klasse eruit zal zien."

Elke vergelijking tussen de Formule 1 en de Formule E gaat mank, meent Vergne. "Het zijn compleet verschillende series en ik zie ze ook niet naar elkaar toe bewegen. Daarom heeft het weinig zin om ze met elkaar te vergelijken. De verschillen zijn groter dan de overeenkomsten, bijvoorbeeld de circuits, de racelocaties en de nadruk op energiebesparing. Het zijn verschillende werelden."