Vergne geniet van titelduel: "Denk dat Lewis niets meer te bewijzen heeft"

Veel mensen genieten van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook voormalig Formule 1-coureur Jean-Eric Vergne kijkt met volle vreugde naar de kiezelharde duels. Hij heeft als coureur zijnde dan ook zeer snel zijn mening over de strijd om het kampioenschap klaar liggen.

Vergne was deze week te gast in de Beyond the Grid podcast. Haast vanzelfsprekend wordt hem gevraagd naar de strijd. De Fransman heeft zijn woordje klaar: "Ik geniet er echt heel erg van. Het is verrassend hoe goed Lewis het doet tegenover Max, hij verkeert echt in bloedvorm!"

Voor Vergne is het onduidelijk wie er straks met het wereldkampioenschap aan de haal gaat. Hij durft dan ook geen voorspelling te doen: "Het is heel spannend. Het gaat er soms echt heet aan toe. Er is natuurlijk een heleboel bonje geweest tussen die twee. Dat is natuurlijk leuk om te zien. Ik kan je het echt niet zeggen hoor. Ik denk dat Lewis niets meer te bewijzen heeft. Ik weet niet of de coureur die zijn records gaat verbreken al geboren is."