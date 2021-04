Het Circuit Ricardo Tormo in de buurt van Valencia was dit weekend gastheer voor twee Formule E-races. Nyck de Vries wist zaterdag de eerste wedstrijd op zijn naam te schreven, na een bizar einde waarbij bijna het hele veld stil viel omdat hun energie op was. Op zondag was het wedstrijdverloop wat normaler, met Jake Dennis die van pole position vertrok en triomfeerde. Bekijk hieronder de samenvattingen van de twee Formule E-races op het circuit van Valencia: