GPDA-directeur Alex Wurz: "Natuurlijke track limits zoals grindbakken zullen beter werken"

Volgens de directeur van de Grand Prix Drivers Association, Alex Wurz, moet de Formule 1 de voortdurende controverse over track limits oplossen door duidelijke en strikte regels af te dwingen. Zoals velen in de Formule 1 die klagen over de huidige inconsistente regels, denkt voormalig coureur Wurz dat de ideale oplossing zou zijn om de grenzen van de circuits te definiëren met natuurlijke kenmerken.

"Ik ben altijd al een vijand geweest van kunstmatige track limits. We hebben natuurlijke track limits nodig. Gras of grind werkt veel beter", zo zei hij tegen ORF.

Het probleem, zei hij, is dat het niet geschikt zou zijn voor sommige andere raceklassen die door de circuits worden gebruikt. Wurz zei ook dat de Formule 1 niet naar het andere uiterste kan gaan door de coureurs meer van het circuit te laten gebruiken. "Als alle coureurs expres heel wijd gaan, zou dat de veiligheidsberekeningen van de racedirecteur ongeldig maken. Je hebt dus geen keus", zei hij.

Sainz adviseert FIA

Ferrari-coureur Carlos Sainz herhaalt daarom de oplossing van Wurz - dat zelfs kleine overtredingen voor het met alle vier de wielen over de witte lijnen gaan, worden bestraft.

"Ik heb mijn mening al aan de FIA ​​gegeven", zei Sainz. "We moeten elke bocht dezelfde regels hanteren. Het maakt niet uit of we de witte lijn gebruiken of iets anders, maar er moet een grens zijn. Ik denk dat alle coureurs deze mening delen."