Sebastian Vettel ziet progressie: "Duidelijk dat ik niet erg geduldig ben"

Sebastian Vettel zegt dat hij zich meer op zijn gemak voelt in zijn Aston Martin, ondanks dat hij er niet in is geslaagd om de top 10 te halen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll de laatste plaats veroverde in Q3, kwam Vettel drie tienden van een seconde tekort. Hij gelooft dat het grootste deel van dat tijdverlies aan hem te danken was.

De viervoudig wereldkampioen zei tegen onder andere GPToday.net: "Ik verloor een tiende op het rechte stuk omdat ik uiteindelijk helemaal alleen was en geen slipstream kon pakken. Maar ik verloor ook van mezelf, dus misschien was het niet de beste ronde die je natuurlijk nodig hebt om Q3 te halen."

Nadat hij van Ferrari bij Aston Martin kwam, zei Vettel dat hij nog niet helemaal één is met zijn auto, maar dat hij verbeteringen kan voelen in het tweede weekend van het seizoen. "Het zit eraan te komen. Het is duidelijk dat ik niet erg geduldig ben, dus ik wil niet wachten, maar het wordt beter. Vooral op een circuit als Imola heb je het ultieme vertrouwen nodig om alles eruit te halen en ik ben er nog niet, maar het is pas de tweede race. Dus ik denk dat ik wat geduldiger moet zijn."