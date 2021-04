Wedstrijdleiding let in Imola in bochten 9, 13 en 15 op 'track limits'

De wedstrijdleiding handhaaft komend weekend bij de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola in bochten 9, 13 en 15 op het naleven van de track limits. Dat is gepubliceerd in de officiële notities voor het tweede evenement van het Formule 1-seizoen 2021.

In Bahrein was er veel over de track limits en het optreden van de stewards te doen. In de vrije trainingen en kwalificatie waren ze nog streng voor rijders die de grenzen overschreden, in de race paste men een meer terughoudende aanpak toe.

Totdat bleek dat sommige coureurs in bocht 4 consequent over de schreef gingen, toen greep de wedstrijdleiding in. Al spreekt wedstrijdleider Michael Masi tegen dat de richtlijnen en/of het toezicht daarop halverwege de race veranderden.

Voor het Grand Prix-weekend in Imola lijkt alles duidelijk. Tijdens de vrije trainingen en kwalificatie worden de rondetijden geschrapt als rijders in bocht 9, 13 of 15 over de schreef gaan. In de race krijgt een coureur na drie overtredingen van de track limits een zwart-witte waarschuwingsvlag te zien, wat betekent dat bij een volgende misstap een straf volgt.

De bochten op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Monza dragen mooie namen. Bocht 9 luistert ook wel naar de naam Piratella, bocht 13 is het kleine knikje naar links na Acque Minerali en bocht 15 is het uitkomen van de Variante Alta.