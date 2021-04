Codemasters neemt Imola en Portimao op in nieuwe game F1 2021

Voor Codemasters, producent van de jaarlijkse officiële Formule 1-game, is het door de vele veranderingen aan de kalender niet makkelijk om de nieuwste editie van het spel overeen te laten komen met de werkelijkheid. Zo kon je als speler in F1 2020 gewoon het oorspronkelijke schema voor vorig seizoen, inclusief Vietnam en Zandvoort, afwerken.

Voor F1 2021 hebben de makers iets meer voorbereidingstijd en is de situatie wat meer voorspelbaar, maar toch is het een race tegen de klok om de later toegevoegde circuits van Imola en Portimao op te nemen in de game. Codemasters gaat er de komende weken en maanden alles aan doen om die banen te verwerken in het nieuwe spel. De verwachting is dat F1 2021 vanaf 16 juli verkrijgbaar zal zijn voor current- en last-gen consoles en PC.

Ook zijn er eerste screenshots van F1 2021 verschenen, van een Alpine-auto op het circuit van Paul Ricard. Wat is jullie eerste indruk?