Marko kent weinig mededogen voor Mercedes: "Regels veranderen, pas je aan"

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko kan weinig sympathie opbrengen voor de krokodillentranen die Mercedes huilt nu de dominantie van de Duitse renstal wankelt. Coureur Lewis Hamilton zag in de regelwijzigingen voor 2021 een verkapte methode om Mercedes te vertragen en ook voor teambaas Toto Wolff voelde het alsof zijn team bestraft wordt voor de successen van de voorbije jaren.

Marko snapt waar de uitspraken uit het kamp van Mercedes vandaan komen. Voordat Mercedes de macht greep in de Formule 1 - in 2014 - was Red Bull Racing namelijk jarenlang het te kloppen team in de koningsklasse van de autosport. Marko weet dus uit eigen ervaring hoe het voelt om - vanuit alle kanten - opgejaagd te worden.

"Ach, in de tijd dat wij vier wereldtitels op een rij wonnen, werden de reglementen ontelbaar vaak veranderd", stelt Marko in gesprek met Motorsport-Total.com. "We interpreteerden de regels altijd zo alsof ze tegen ons waren." De aanpassingen aan de vloer van de wagens voor 2021 kwamen echter op aandringen van bandenleverancier Pirelli, dat bang was dat het rubber de krachten die vrijkomen in de bochten anders niet meer aan zou kunnen.

Marko vervolgt: "Ze wilden de snelheden omlaag brengen, daarom heeft de FIA (internationale autosportbond, red.) ingegrepen. Het belangrijkste argument kwam van Pirelli, de druk op de banden mocht niet verder oplopen. Dat het minder effect op ons heeft gehad is een vooroordeel en kan niet bewezen worden. Mercedes is hun leiding kwijtgeraakt. Hun concept was het beste, nu is ons concept het beste. Zo gaat dat soms. Regels veranderen, daar moet je je aan aanpassen."