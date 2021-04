Aston Martin is na meer dan zestig jaar afwezigheid terug met een eigen Formule 1-team. In tegenstelling tot toen betreft het dit keer alleen de naamgeving van een renstal, onderhuids is het team nog hetzelfde als toen het nog Racing Point heette. Naar buiten toe ziet het er echter totaal anders uit, te beginnen met de livery van de AMR21. Het roze verdween en British Racing Green kwam daarvoor in de plaats.

Marek Reichman, creatief directeur bij Aston Martin F1 Team, legt in onderstaande video uit hoe de nieuwe kleurstelling tot stand kwam: