Daniel Ricciardo had aandeel in veranderde lay-out van Albert Park

De organisatie van de Australische Grand Prix heeft onder meer McLaren-coureur Daniel Ricciardo geraadpleegd over eventuele veranderingen die ze aan de lay-out van het circuit van Albert Park konden doorvoeren om het racen te verbeteren. Dat maakte de Australiër bekend nu de verbouwing aan de baan in Melbourne is begonnen.

Het circuit van Albert Park is sinds 1996 gastheer voor de Grand Prix van Australië en is in al die tijd nagenoeg ongewijzigd gebleven. Voor de editie van dit jaar - vanwege de coronapandemie verplaatst naar 21 november - wordt de baan echter grondig onder handen genomen. De grootste verandering is het verdwijnen van de chicane bij bochten 9 en 10. Daarvoor in de plaats komt een snelle en vloeiende slinger richting bochten 11 en 12.

De aanpassingen moeten beter racen mogelijk maken en inhalen bevorderen. Ricciardo heeft goede hoop dat ze daarin zullen slagen. "Een aantal rijders is om advies gevraagd over de veranderingen en daar was ik blij om. We konden onze gedachtes met de organisatie delen en input geven. Niet alle coureurs zaten op één lijn natuurlijk, maar waar we het wel over eens waren is dat we de zondag, de racedag, willen verbeteren."

"Dat hield ik ook in mijn achterhoofd bij mijn aandeel. Het verbreden van sommige apex-en, iets van een lang recht stuk creëren om slipstreamen mogelijk te maken; dat waren prioriteiten voor mij en ik geloof dat het goed gelukt is. Elk stratencircuit is een uitdaging, maar Albert Park is ook nog eens heel snel en dat maakte het lastiger. Je hebt veel bochten die we in vierde of vijfde versnelling nemen en op sommige gedeeltes is het zeer smal."

"Het is een baan waar inhalen de afgelopen jaren bepaald geen sinecure was, mede omdat het circuit niet wijd genoeg was. En door de snelheid van de huidige auto's is het nog moeilijker om een ander te volgen door de snelle bochten. Door de apex-en te veranderen en meer ruimte te creëren ontstaat de kans om op het laatste moment binnendoor te duiken of om van lijn te veranderen om uit de vuile lucht te geraken. Ik denk dat dit echt gaat helpen", besluit Ricciardo.