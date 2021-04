Haas F1 kan zich op goede dagen in 2021 alleen met Williams meten

Haas F1 Team gaat een lang en zwaar seizoen tegemoet. De Amerikaanse renstal was in Bahrein al de langzaamste renstal op de grid en daar zal de rest van dit jaar weinig verandering in komen. Haas F1 introduceert over twee weken in Imola namelijk de enige update van dit seizoen voor de VF-21, voor de rest steekt het team alle aandacht en middelen in de auto voor 2022.

Rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin zijn dan ook allerminst in een gespreid bedje beland. Het is een overbruggingsjaar voor Haas F1. De nadruk ligt voor de twee jonge coureurs op zoveel mogelijk ervaring opdoen en leren en voor het team op de ontwikkeling van een betere bolide voor volgend jaar. Dan moet Haas F1 Team zich weer mengen in de strijd in de middenmoot.

Voor dit jaar is knokken met Williams het hoogst haalbare, geeft teambaas Günther Steiner toe. "Het is al goed als we de competitie met Williams aan kunnen gaan. Dat is het enige wat we kunnen doen en ik geloof dat we daartoe in staat zijn. We zullen verder geen enkele inspanning leveren om iets meer te bereiken dit seizoen."

Haas F1 heeft deze jaargang min of meer al afgeschreven. Steiner vervolgt: "Het maximale dat we kunnen doen dit jaar is onze rijders voorbereiden op de toekomst en hen de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk ervaring te vergaren. Dat zal van pas komen zodra wij weer een competitieve auto tot onze beschikking hebben. Dat is het plan voor dit seizoen."